Голландская конькобежка Ирен Вюст стала пятикратной олимпийской чемпионкой

Голландская конькобежка Ирен Вюст заняла первое место на дистанции 1500 м на зимних Олимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане.

31-летняя спортсменка показала результат одна минута 54,35 секунды, став пятикратной олимпийской чемпионкой. Она на 0,20 секунды опередила японку Михо Такаги (1.54,55).

Третьей стала еще одна представительница Нидерландов Маррит Ленстра (1.55,26).

Эта золотая медаль стала 10-й олимпийской наградой в карьере Вюст, и она обошла предыдущую рекордсменку в этом виде спорта - немку Клаудию Пехштайн, на счету которой девять олимпийских медалей.

До этого Ирен побеждала на Олимпийских играх в Турине на дистанции 3000 м, в Ванкувере (1500 м) и дважды в Сочи (3000 м и командная гонка).

Еще одну серебряную медаль выиграла недавно в Пхенчхане.

Накануне в Корее голландский конькобежец Свен Крамер стал рекордсменом по количеству олимпийских медалей в конькобежном спорте среди мужчин, выиграв золотую медаль на дистанции 5000 метров. Он также стал первым голландцем в истории летних и зимних Олимпиад с восемью медалями в активе.

В субботу еще одно золото в копилку Нидерландов принесла Карлейн Ахтеректе, которая заняла первое место в забеге на 3000 метров. Голландцы в этом виде заняли весь пьедестал.









