На Олимпиаде в Пхенчхане зафиксирован первый положительный допинг-тест

Первый положительный допинг-тест на Олимпиаде в Южной Корее зарегистрирован у японского спортсмена, сообщило издание USA Today.

Отмечается, что это первый подобный случай в истории японского спорта на зимних Играх.

О нем стало известно поздно вечером в понедельник, 12 февраля.

В пробе 21-летнего конькобежца на коротком треке Кейя Сайто был найден запрещенный препарат, название которого не уточняется.

По данным издания, руководство национального олимпийского комитета Японии намерено во вторник, 13 февраля, созвать пресс-конференцию, чтобы официально объявить о положительной пробе.

Сайто, который находится в резерве японской команды на 5000-метровой ледовой дистанции будет исключен из соревнований.