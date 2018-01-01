Американцы добыли третье золото Игр-2018 в сноуборде

Американская сноубордистка южнокорейского происхождения Хлоя Ким завоевала золотую медаль Олимпийских игр в Пхенчхане в дисциплине хаф-пайп. В лучшей из своих трех попыток дебютантка соревнований показала результат 98,25 балла.

Семнадцатилетняя уроженка Калифорнии стала самой молодой спортсменкой, когда-либо завоевавшей олимпийскую медаль по сноубордингу.

Второй стала китаянка Лю Цзяюй (89,75), а третьей - еще одна американка Ариэль Голд (85,75).

Россиянки в розыгрыше наград в этой дисциплине участия не принимали.

Американцы, ранее активно лоббировавшие внесение сноуборда в список олимпийских видов спорта, завоевали все три золота в трех разыгранных в Пхенчхане на данный момент видах.

Редмонд Джерард и Джейми Андерсон ранее первенствовали в мужском и женском слоупстайле. Всего в активе сборной США три золота Игр-2018 и все добыты в сноуборде.











