Мейвезер задумал свое возвращение в бою на «многомиллиардов» долларов

Бывший чемпион мира по боксу в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер (50-0, 27 КО) подчеркнул, что он ведет переговоры о возвращении в бои. При этом Мейвезер не сказал, будет это бокс или ММА, уточнив только, что речь идет о многомиллиардной сделке.

«Увидите ли вы, ребята, меня когда-нибудь на ринге снова? Я не знаю. Может быть, это будет боксерский ринг, а может быть, и бойцовский восьмиугольник. Были разговоры о многомиллиардной сделке, так что подождём и посмотрим, что выйдет», – приводит слова Мейвезера Forbes.

Напомним, ранее Мейвезер показал, как будет разбивать лицо Макгрегору, если бой состоится в ММА.