У Силова 4-е место в забеге на 1500 метров

Латвийский конькобежец в Пхенчхане на олимпийских играх во вторник завершил забег на дистанции 1500 метров на 4-м месте. Таким образом он достиг высшего результата в своей олимпийской карьере и это лучший результат латвийских спортсменов в этой дисциплине на Олимпиаде.

Силов финишировал спустя 1 минуту и 45,25 секунды. От почетного пьедестала он отстал на 0,32 секунды.

Силов стартовал вместе с южнокорейским спортсменом Ким Мин Сеоком который выиграл бронзу. Олимпийским чемпионом на этой дистанции стал голландец Кьелд Нуис (1 минута и 44,01 секунды), серебряным призером — его соотечественник Патрик Роэст (+0,85 секунды). Силов проиграл чемпиону 1,24 секунды.

Для Силова это третьи олимпийские игры в карьере и ранее он говорил, что последние. По семейным обстоятельства спортсмен пропустил почти весь прошлый сезон, но в этом сезоне вернулся на лед с высокими результатами.