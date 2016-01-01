Севастова на турнире в Дохе обыграла хорватку Векич

Латвийская теннисистка Анастасия Севастова во вторник на турнире серии «Premier» в Дохе в матче первого круга с результатом 6:3, 6:43 обыграла хорватку Донну Векич.

За победу она заработала 60 рейтинговых очков, во втором круге ей предстоит встреча с японкой Наоми Осакой.

Отметим, что на данный момент Севастова в рейтинге WTA занимает 15-ю строчку, а посеяна она была под 13-м номером. В свою очердеь Векич в мировом рейтинге находится на 50-й позиции.

Спортсменки встречались между собой дважды - в феврале 2016 года Севастова победила со счетом 7:5, 2:6, 7:5, а прошлой осенью на US Open она уверенно взяла верх со счетом 6:2, 6:3.