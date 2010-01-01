The New York Times: печатная журналистика доживает последние 10 лет

«Я верю, что это последние 10 лет, когда мы можем видеть в США печатные продукты журналистики. Она будет выживать так долго, как только может, но конец неизбежен», - сказал он.

Исполнительный директор уверяет, что они будут стараться как можно дольше обслуживать своих лояльных подписчиков, которые привыкли получать ежедневные и еженедельные выпуски газеты в печатном виде, но неотвратимо приближается момент, когда это будет слишком сильно бить по экономике издания и им придется полностью перейти на цифровую подписку.

«Это просто экономика. Будет точка, когда с экономической точки зрения печатная журналистика прекратит предоставлять интерес для нас», - добавил Марк Томсон.

Он уверен, что цифровые подписки это то, что удержит его газету на плаву для нового поколения читателей.

Выручка от цифровых подписчиков увеличилась на 51% по сравнению с предыдущим годом, а общий доход газеты составил 484 миллиона долларов. За год акции компании выросли более чем на 20%.

Напомним, еще в 2006 году по данным ряда американских исследований, позиции онлайновых изданий в конкурентной борьбе с печатными СМИ становились все более прочными.