Порзиньгису успешно сделали операцию на крестообразных связках

Латвийскому баскетболисту Кристапу Порзиньгису во вторник была проведена операция по восстановлению крестообразных связок на колене левой ноги, сообщает клуб НБА «Knicks».

Операция была проведена в Больнице специальной хирургии в Нью-Йорке.

«Knicks» пока не сообщает о дальнейшем плане реабилитации Порзиньгиса, а также, через сколько месяцев он сможет приступить к тренировкам.

В этом сезоне Порзиньгис в 48 матчах в среднем набирал 22,7 очков. Кроме того, с 2,4 блоками за матч он является лидерам всей лиги.

Таким образом, спортсмен не сможет помочь сборной Латвии на летних квалификационных играх Кубка мира и, скорее всего, пропустит начало следующего сезона НБА. Отметим, что договор дебютанта у Порзиньшиса и «Knicks» действует и на следующий сезон, однако уже этим летом клуб сможет предложить латвийцу многолетний контракт, сумма которого приблизится к 150 миллионам долларов.