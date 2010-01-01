В среду на Олимпиаде стартуют претенденты на медали Шицсы

В среду на Олимпийских играх в Пхенчхане стартуют оба экипажа двоек латвийских саночников. Наибольшие надежды связаны с опытным дуэтом саночников в лице Андриса и Юриса Шицсев, который четыре года назад в Сочи завоевал бронзовые награды, а в 2010 году в Ванкувере выиграл «серебро».

Кроме того, в соревнованиях двоек стартуют Оскарс Гудрамович и Петерис Калниньш, которые также могут побороться за наивысшие награды.

В 12:30 начнется первый заезд среди двоек саночников, а старт второго заезда запланирован на 14:30.

Шицсы стартуют под вторым номером, тогда как у Гудрамовича и Калниньша - шесмтой номер. В соревнованиях участвуют 20 экипажей двоек.

Для братьев Шицсев это уже четвертая Олимпиада. На своих первых Играх в Турине в 2006 году они заняли седьмое место.

В 13:05 ожидается старт биатлонистки Байбы Бендики. Она в 7,5-километровом спринте с четырьмя ошибками в стрельбе заняла 39-е место, а в гонке преследования поднялась на 33-ю позицию.

Сильный ветер на Олимпиаде в Пхенчхане продолжает влиять на график соревнования горнолыжников, так как в среду были перенесены соревнования в слаломе у женщин. Таким образом, старт представительницы Латвии Лелды Гасуне снова отложен.

Программа санного спорта завершится в четверг командной эстафетой. Затем награды разделят скелетонисты и бобслеисты.

Всего в среду в Пхенчхане планируется разыграть шесть комплектов медалей.