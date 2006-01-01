Братья Шицсы попали в олимпийскую шестерку

Допустив достаточно грубую ошибку, в среду в Пхенчхане на Олимпийских играх опытный экипаж Андриса и Юриса Щицсов занял 6 место, в свою очередь саночники Оскар Гудрамович и Петерис Калниньш — на 14-й позиции.

Оба экипажа провели неудачный первый заезд, второй был намного успешнее.

В первую четверку попали по два экипажа из Германии и Австрии.

Олимпийскими чемпионами стали Тобиас Вендль и Тобиас Арльт из Германии, на втором месте австрийцы Петер Пенц и Георг Фишлер, а третьими стали немцы Тони Эггерт и Саша Бенекен.

Всего в соревновании принимали участие 20 экипажей.

Для братьев Щицсов это уже четвертые олимпийские игры. На Олимпиаде в Турине в 2006 году они заняли 7-е месте, четыре года спустя в Ванкувере стали вице-чемпионами, а 4 года назад в Сочи выиграли бронзу, заняв третье место в командной эстафете.