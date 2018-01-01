Российские хоккеисты проиграли аутсайдерам в первом матче на Олимпиаде

Мужская сборная России по хоккею неудачно стартовала на групповом этапе олимпийского турнира в Пхенчхане.

Записные фавориты Игр-2018, которым в отсутствие игроков из НХЛ все эксперты единодушно прочат золотые медали, в первом туре уступили одному из аутсайдеров соревнований - сборной Словакии - со счетом 2:3.

В составе россиян шайбы забросили Владислав Гавриков (02:54) и Кирилл Капризов (04:08). У словаков отличились Петер Олвецки (16:05), Мартин Бакош (17:55) и Петер Черешняк (48:30).

Подопечные Олега Знарка забросили две шайбы за стартовые минуты, после чего полностью потеряли нити игры и позволили соперникам не только сравнять счет еще в первом периоде, но и добыть в итоге волевую победу.

Россияне пять раз имели лишнего игрока, но так и не реализовали большинство. При этом сборная Словакии, почти полностью укомплектованная игроками местного чемпионата, дважды едва не отличилась в меньшинстве - выручал вратарь Василий Кошечкин.

После матча капитан российской команды Павел Дацюк объяснил неудачу желанием добиться крупной победы.

«Очень раскрылись после двух быстрых голов, из-за этого получили контратаки и пропустили. Отсюда и результат. Слишком хотели увеличить разницу, может, крупно победить, за это были наказаны.

Словаки здорово сыграли, использовали свои шансы на контратаках. Не забили в большинстве, к сожалению, просто стояли», - цитирует Дацюка РИА Новости.

«Теперь весь стресс спал. Слава богу, теперь все. Сильный ли был стресс? Сами знаете», - добавил 39-летний ветеран, поблагодарив вратаря Кошечкина за минимальную разницу в счете.

В параллельном матче группы В сборная США по хоккею со счетом 2:3 в овертайме проиграла команде Словении. У звездно-полосатых шайбы забросили Брайан О'Нилл (17:44) и Джордан Гринуэй (32:57). Волевую победу словенцам принесли Блаж Грегорц (45:49) и Ян Муршак (58:23, 60:38).

В следующем туре сборная России 16 февраля сыграет с командой Словении, в этот же день сборная Словакии встретится с командой США.

В турнирной таблице группы россияне после первого тура занимают последнее место с нулем очков.

В мужском олимпийском хоккейном турнире принимают участие 12 команд, поделенных на три группы. Победители групп, а также лучшая из команд, занявших вторые места, напрямую выходят в 1/4 финала. Остальные восемь сборных проведут дополнительные стыковые матчи.