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Дукурсы: У Мартина третье, а у Томаса пятое место по итогам двух заездов

LETA
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Мартин Дукурс | Фото: Reuters/LETA

Латвийские скелетонисты Мартин и Томас Дукурсы по итогам двух заездов в четверг на Олимийских играх в Пхенчхане находятся н атретьем и пятом местах соответственно, а лидером остается кореец Юн Сун Бин.

После первого заезда Мартин Дукурс получил пятое место, поскольку допустил ошибки. Во втором заезде спортсмен показал результат получше и это позволило ему подняться на 3 место.

Томас Дукурс был седьмым после первого заезда, но второй раз тоже проехал лучше и занял пятое место.

Бесспорным лидером гонки является кореец Юн Сун Бин, удерживающий планку первенства на протяжении двух заездов и обогнав российского скелетониста Никиту Трегубова.

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