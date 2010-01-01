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Норвежец Лунд Свиндаль стал олимпийским чемпионом скоростном спуске

/ NEWSru.com
Аксель Лунд Свиндаль | Фото: EPA/LETA

Норвежец Аксель Лунд Свиндаль выиграл в Пхенчхане олимпийский турнир горнолыжников в дисциплине скоростной спуск. Победитель показал в сумме двух попыток результат 1 минута 40,25 секунды и стал двукратным олимпийским чемпионом.

Свиндаль стал самым возрастным чемпионом Игр в истории горнолыжного спорта, завоевав золотую медаль в 35 лет. В 2010 году в Ванкувере он также первенствовал в супергиганте. Всего в коллекции норвежца эта олимпийская медаль стала четвертой.

Вторую ступень пьедестала почета по итогам соревнований в скоростном спуске занял соотечественник олимпионика Хьетиль Янсруд (1.40,37), ну а третьим стал швейцарец Беат Фойц (1.40,43).


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