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Российские фигуристы упустили медаль на Олимпиаде

Lenta.ru
Евгения Тарасова и Владимир Морозов | Фото: REUTERS/Scanpix

Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов остались без медалей в соревнованиях спортивных пар на Олимпиаде в Пхенчхане. Всего за короткую и произвольную программы они заработали 224,93 балла и расположились на четвертом месте.

Золото завоевали немцы Алена Савченко и Бруно Массо (235,90 балла). Со своим результатом они установили мировой рекорд.

Серебро досталось китайским спортсменам Суй Вэньцзин и Хань Цун (235,47 балла), бронзовыми медалистами стали представители Канады Меган Дюамель и Эрик Рэдфорд (230,15).

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