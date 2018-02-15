Хоккей на Олмпиаде: американки и канадки устроили массовую потасовку

Эмоции в концовке матча били через край. На последней секунде игры у ворот сборной Канады завязалась массовая потасовка.
Женская сборная Канады одержала победу в заключительном матче группового раунда Олимпийских игр, обыграв команду США со счетом 2:1.
На последней секунде игры у ворот сборной Канады завязалась массовая потасовка, по итогам которой канадка Мари-Филип Пулен получила двухминутный штраф за грубость, а Моник Ламорье-Морандо – четырехминутный.
Сборная Канады выиграла группу А, США заняли второе место. Обе сборных напрямую вышли в полуфинал турнира.
В четвертьфиналах встретятся команды, занявшие третье и четвертое место в группе А (Россия и Финляндия), а также лидеры группы В (Швейцария и Швеция).
decidedly *not* a friendly. pic.twitter.com/K5Hxw6eOth— Blinnter Games (@NHLBlinn) February 15, 2018