Хоккей на Олмпиаде: американки и канадки устроили массовую потасовку

Эмоции в концовке матча били через край. На последней секунде игры у ворот сборной Канады завязалась массовая потасовка.

Женская сборная Канады одержала победу в заключительном матче группового раунда Олимпийских игр, обыграв команду США со счетом 2:1.

На последней секунде игры у ворот сборной Канады завязалась массовая потасовка, по итогам которой канадка Мари-Филип Пулен получила двухминутный штраф за грубость, а Моник Ламорье-Морандо – четырехминутный.

Сборная Канады выиграла группу А, США заняли второе место. Обе сборных напрямую вышли в полуфинал турнира.

В четвертьфиналах встретятся команды, занявшие третье и четвертое место в группе А (Россия и Финляндия), а также лидеры группы В (Швейцария и Швеция).