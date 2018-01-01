В Бразилии впервые в истории пройдет бой между мужчиной и женщиной-трансгендером

21-летняя Вериату является обладателем коричневого пояса по джиу-джитсу.

«Наверняка его товарищи по команде и друзья будут считать его обязанным победить, окажут на него давление. Так было на протяжении моей карьеры в джиу-джитсу, не думаю, что в MMA что-то поменяется», — отметила Вериату.

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