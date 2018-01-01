Российским олимпийцам запретили надевать завоеванные медали при болельщиках

Российские призеры Олимпийских игр не могут надевать медали при посещении Дома спорта, открытого вместо традиционного Русского дома в прибрежном кластере Игр в Канныне. Это может быть расценено как альтернативная церемония награждения, которая для россиян запрещена. Вот аплодировать им - можно.
Как утверждает ТАСС, российские призеры ОИ-2018 не могут ходить с медалями в Доме спорта.
Об этом сообщил агентству исполнительный директор Фонда поддержки олимпийцев Александр Катушев, один из организаторов Дома спорта, в котором отечественные федерации зимних видов спорта представили свои артефакты, фотографии и другие материалы. Его посетители также имеют возможность встретиться с ветеранами-олимпийцами.
«Мы ничего не нарушаем, не вывешиваем символику. У нас нет здесь альтернативных церемоний. Нам говорили, что вы должны приглашать сюда спортсменов, но ни в коем случае почитатели даже шутки ради не должны надевать на них медалей, потому что это будет воспринято как альтернативная церемония награждения», - рассказал Катушев ТАСС.
«Спортсмены здесь бывают, и очень часто. Недавно здесь была пара из фигурного катания - они, как и любой другой российский болельщик и спортсмен, имеют право сюда приходить.
Чествований спортсменов здесь не будет, но болельщикам никто не запрещает аплодировать спортсмену, если они его увидят.
Потому что это нормальная реакция», - добавил он.
По решению Международного олимпийского комитета (МОК) российские спортсмены из-за обвинений в допинговых махинациях четырехлетней давности выступают на Играх в Пхенчхане под олимпийским флагом.
Строжайшим сводом правил атлетам запрещено использовать любые символы для национальной идентификации. Исключением является использование флага в спальнях, если он находится вне зоны общественной видимости.
Спать с медалями вроде бы тоже можно, чем воспользовалась бронзовый призер спринтерской лыжной гонки Юлия Белорукова.
По словам Катушева, на днях Дом спорта посетили представители МОК, которые остались довольны выполнением выдвинутых россиянам требований.
«Представители МОК никаких претензий абсолютно не высказывали, говорили о том, чтобы Дом продолжал работать, просто есть какие-то моменты, которые они хотели обсудить. Ничего нам высказано после их визита не было», - отметил Катушев.
Делегации РФ было обещано, что в случае покорного выполнения всех условий МОК на церемонии закрытия Игр-2018 ей будет позволено пройти по олимпийскому стадиону под национальным триколором.0 Комментарии