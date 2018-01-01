Российским олимпийцам запретили надевать завоеванные медали при болельщиках

Российские призеры Олимпийских игр не могут надевать медали при посещении Дома спорта, открытого вместо традиционного Русского дома в прибрежном кластере Игр в Канныне. Это может быть расценено как альтернативная церемония награждения, которая для россиян запрещена. Вот аплодировать им - можно.

Как утверждает ТАСС, российские призеры ОИ-2018 не могут ходить с медалями в Доме спорта.

Об этом сообщил агентству исполнительный директор Фонда поддержки олимпийцев Александр Катушев, один из организаторов Дома спорта, в котором отечественные федерации зимних видов спорта представили свои артефакты, фотографии и другие материалы. Его посетители также имеют возможность встретиться с ветеранами-олимпийцами.

«Мы ничего не нарушаем, не вывешиваем символику. У нас нет здесь альтернативных церемоний. Нам говорили, что вы должны приглашать сюда спортсменов, но ни в коем случае почитатели даже шутки ради не должны надевать на них медалей, потому что это будет воспринято как альтернативная церемония награждения», - рассказал Катушев ТАСС.

«Спортсмены здесь бывают, и очень часто. Недавно здесь была пара из фигурного катания - они, как и любой другой российский болельщик и спортсмен, имеют право сюда приходить.

Чествований спортсменов здесь не будет, но болельщикам никто не запрещает аплодировать спортсмену, если они его увидят.

Потому что это нормальная реакция», - добавил он.

По решению Международного олимпийского комитета (МОК) российские спортсмены из-за обвинений в допинговых махинациях четырехлетней давности выступают на Играх в Пхенчхане под олимпийским флагом.

Строжайшим сводом правил атлетам запрещено использовать любые символы для национальной идентификации. Исключением является использование флага в спальнях, если он находится вне зоны общественной видимости.

Спать с медалями вроде бы тоже можно, чем воспользовалась бронзовый призер спринтерской лыжной гонки Юлия Белорукова.