Мартин Дукурс занял обидное 4-место; у россиянина Трегубова - серебро

Самый титулованный скелетонист планеты Мартин Дукурс во второй день соревнований на Олимпиаде в Пхенчхане допустил грубые ошибки и остался без медали, завершив олимпийский турнир на четвертом месте.

Мартин был близок к тому, чтобы взойти на олимпийский пьедестал , так как до последнего заезда находился на втором месте, однако во время последнего спуска в верхней части трассы ошибся, неточно проехал последнюю часть и в результате потерял шанс занять призовое место.

Олимпийским чемпионом стал представитель Южной Кореи Юн Сунбин. Сумма четырех заездов у него равнялась 3 минутам 20,55 сек. Россиянин Никита Трегубов остал от лидера на 1,64 секунды. Бронза — у британца Доминика Парсонса.

Мартин Дукурс по сумме четырех заездов проиграл победителю 1,76 секунды.