Оправдание россиян разочаровало Родченкова

«Решение CAS по 39 российским спортсменам было неприемлемым. Качество доказательной базы было слишком высоким. И CAS должен был рассмотреть все доказательства… «Чистые» спортсмены, заслуживающие надлежащего разбирательства, получают четкий сигнал: «Нас не волнуют ваши интересы»», — заявил Родченков.

1 февраля CAS удовлетворил апелляции 28 российских атлетов, отменив решение Международного олимпийского комитета (МОК) об их пожизненном отстранении. В ходе допроса в суде Родченков не сумелответить на ряд вопросов. Информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) также давал показания во время суда, выступая по видеосвязи.

Вина еще 11 спортсменов в нарушении антидопинговых правил была доказана, но CAS заменил пожизненную дисквалификацию на недопуск на Игры в Пхенчхане.

Позже стало известно, что комиссия МОК отказалась приглашать оправданных спортсменов на Олимпийские игры 2018 года.

В 2016 году Родченков переехал в США, где в интервью изданию The New York Times рассказал о якобы имевшем место нарушении россиянами антидопинговых правил на Играх в Сочи. Специалист настаивал на существовании в России допинг-системы, контролируемой на уровне государства. Позже Родченков стал информатором WADA. Дальнейшие разбирательства привели к недопуску сборной России на Игры в Пхенчхане.