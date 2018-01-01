Латвийские бобслеисты после первого дня соревнований - среди претендентов на медали

Латвийский бобслейный экипаж в лице Оскара Мелбардиса и Яниса Стренги на Олимпиаде в Пхенчхане после второго заезда находится на четвертой позиции, Оскар Киберманис и Матисс Микне - шестые.

В первом заезде двойка Мелбардиса показала лучшее время, преодолев трассу за 49,08 секунды, что стало новым рекордом трассы, однако все конкуренты были рядом. Второй заезд экипаж провел без грубых ошибок, однако скорость в конце трассы не была столь большой, как у конкурентов, поэтому спортсменам пришлось смириться с десятым местом, что в сумме отбросило на четвертую позицию.

В свою очередь у Кибербаниса во втором заезде было много маленьких ошибок, в результате чего с четвертого места пришлось спуститься на шестую позицию - экипаж показал 12-й результат.

Лидером после первого дня стал немецкий экипаж Нико Валтера, который в конце второго заезда перевернулся уже после пересечения финишной черты.

На втором месте - канадец Джастин Грипс, который по сумме двух заездов уступил Валтеру 0,1 секунды. Третий - немец Йоханнес Лохнер, уступивший 0,19 секунды.

Мелбардис отстает от лидера на 0,23 секунды, а первая тройка находится всего в 0,04 секунды. С отставанием на 0,06 секунды за ним следует немец Франческо Фридрих, а еще на 0,1 секунды от отстает Киберманис.

Третий и четвертый заезды состоятся в понедельник, после чего пройдут соревнования четверок.