В МОК допустили вариант подмешивания допинга российскому керлингисту

Международный олимпийский комитет (МОК) допустил вариант, при котором олимпийскому атлету из России, керлингисту Александру Крушельницкому могли подмешать допинг. Об этом заявил директор по коммуникациям МОК Марк Адамс, передает «Чемпионат.com».

«Если образец B будет чистым, то да, вина со спортсмена будет снята. Есть вероятность, что при взятии пробы А была допущена ошибка или было что-то подмешано. Мы не исключаем такого развития событий, — заявил он. — Мы не готовы к скоропалительным решениям в отношении российских спортсменов».

Ранее Крушельницкий предположил, что мельдоний ему мог подмешать кто-то из соотечественников на предолимпийских сборах в Японии.

Допинг-тест показал прием керлингистом запрещенного препарата за 10 дней до проведения анализа.

19 февраля Крушельницкий сдал аккредитацию и покинул олимпийскую деревню в южнокорейском Пхенчхане.

13 февраля Крушельницкий в паре со своей женой Анастасией Брызгаловой завоевал бронзовую медаль в дабл-миксте. В матче за третье место они обыграли норвежцев. Спортсмены стали первыми олимпийскими призерами в истории отечественного керлинга.