Канадские фигуристы обновили мировой рекорд рекорд на Олимпиаде

Российские фигуристы Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев заняли шестое место в короткой программе в танцах на льду на Олимпийских играх в Пхенчхане. Россияне получили за свой прокат 75,47 балла.

Лидируют после короткой программы чемпионы Ванкувера и серебряные призеры Сочи канадцы Тесса Вирчу и Скотт Моир, обновившие свой же мировой рекорд полученной оценкой 83,67 балла.

Второе место заняли французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон (81,93). Третьими стали американцы Мэдисон Хаббелл и Закари Донахью (77,75).

Отметим, что Пападакис и Сизерона во время проката постигла неудача - у партнерши расстегнулся воротник платья, оголив грудь, вследствие чего была допущена ошибка при исполнении серии твиззлов.

Еще одна российская пара Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро (66,47) показала 13-й результат.

Обладатели медалей в этой дисциплине определятся во вторник по итогам произвольной программы, в которую квалифицировались 20 дуэтов.





