Сегодня на Олимпиаде стартует шорт-трекист Звейниекс

В 11-й день Олимпиады в Пхенчхане от Латвии стартует только шорт-трекист Роберт Звейниекс, который попытается преодолеть предварительный этап на 500 метров. Он побежит во втором забеге, старт предусмотрен на 12:47 по латвийскому времени. Следить за забегом можно в прямом эфире на телеканале LTV7.

Вместе со Звейниексом на старт выйдет итальянский ветеран Юрий Конфортола, которые прошлые две Олимпиады на этой дистанции не поднимался выше 21 места, а также представитель Израиля Владислав Быканов и канадец Самуэль Жирар, который в субботу взял золото на дистанции 1000 метров.

В четвертьфинал выйдут два самых быстрых спортсмена, а борьба за медали состоится в четверг.

Ранее в Пхенчханге Звейниекс в дистанции на 1000 метров занял 15-место, однако спортсмен считает, что лучше всего ему удаются именно короткие дистанции.

В конце прошлой недели Звейниекс оказался в центре внимания, так как пытался в интернете продать телефон, который получили все олимпийцы.

Кроме него Латвию в шорт-треке представлял Роберто Пукитис, который занял 11-е место на и на 1000 и на 1500 метров.

Напомним, в понедельник Латвия завоевала в Пхенчхане первую медаль - третье место в соревнованиях двоек занял бобслейный экипаж Оскара Мелбардиса и Яниса Стренги.