Олимпиада: Норвегия обыграла Словению и встретится с Россией

Соперниками мужской сборной России по четвертьфиналу олимпийского хоккейного турнира в Пхенчхане станет национальная команда Норвегии. Во вторник в матче первого раунда плей-офф скандинавы в овертайме со счетом 2:1 одолели словенцев.

Любопытно, что сборная Норвегии одержала свою первую победу на олимпийском турнире. Ранее они проиграли все три встречи на групповом этапе.

Встреча 1/4 финала между российскими и норвежскими хоккеистами пройдет 21 февраля в прибрежном олимпийском кластере Каннын и начнется в 9:40 по московскому времени.

В случае успеха подопечные Олега Знарка встретятся с сильнейшим в паре США - Чехия.

Согласно сетке плей-офф, россиянам до финального матча не грозит пересечься с командами Канады и Швеции, которые будут соперничать за место в полуфинале соответственно со сборными Южной Кореи и Германии.