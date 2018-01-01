На Олимпиаде обманом выступила фристайлистка, не умеющая прыгать на лыжах

В олимпийском турнире по фристайлу в дисциплине хафпайп на зимних Играх 2018 года в южнокорейском Пхенчхане во вторник приняла участие спортсменка, не умеющая прыгать на лыжах.

Американка Элизабет Суэйни, выступающая за Венгрию, не продемонстрировала судьям ни одного положенного трюка. Вместо этого спортсменка просто съехала со склона, пару раз легонько подпрыгнув.

Она заняла последнее место, уступив даже тем участницам, которые упали, но хотя бы пытались финтить.

Как выяснилось, 33-летняя Суэйни попала в Пхенчхан, использовав лазейку в системе отбора. Для завоевания лицензии нужно было попасть в топ-30 нескольких международных соревнований, однако девушка специально выбирала те, где было менее трех десятков участниц.

Иногда, когда соперницы падали, она даже занимала не последнее место, отмечает телеканал Eurosport.

Элизабет выпускница Гарвардского университета, работает в Кремниевой долине. Она пробовала себя в скелетоне, а на лыжах катается с 25 лет.

На Олимпиаду она приехала за свой счет и стала первой представительницей Венгрии во фристайле, хотя в местной федерации лыжного спорта ее даже не видели. До 2015 года лыжница выступала за Венесуэлу.

Телеканал NBC сокрушается по поводу того, что украденную Суэйни квоту можно было заполнить более полноценными фристайлистками. Например, американскими.



