Российские хоккеисты без проблем вышли в полуфинал Олимпиады

Мужская сборная России по хоккею в среду провела четвертьфинальный матч олимпийского хоккейного турнира, в котором подопечные Олега Знарка крупно переиграли национальную команду Норвегии.

Финальная сирена зафиксировала счет 6:1 в пользу олимпийских атлетов из России, которые вышли в полуфинал Олимпийских игр впервые с 2006 года.

В составе победителей отличились Михаил Григоренко (08:54), Никита Гусев (13:25), Вячеслав Войнов (19:20), Сергей Калинин (28:35), Никита Нестеров (33:06) и Иван Телегин (53:15).

В полуфинале Олимпиады россияне, в отсутствии НХЛовцев являющиеся главными претендентами на золотые медали, 23 февраля в 9:40 по латвийскому времени встретятся с командой Чехии.

Ранее в среду чехи выбили из борьбы сборную США, победив звездно-полосатых со счетом 3:2.

С другой стороны сетки плей-офф борьбу за путевку в финал позднее в среду поведут Канада - Финляндия и Швеция - Германия.

Напомним, что на прошлой Олимпиаде в Сочи россияне со счетом 4:0 переиграли норвежцев на пути к четвертьфиналу олимпийского турнира, где уступили финнам. Еще четырьмя годами ранее в Ванкувере сборная России уступила в четвертьфинале канадцам.



