Пикантно! Сексуальная форма конькобежек из США

Пользователи одного из популярнейших в мире развлекательных порталов Reddit выразили недоумение по поводу формы конькобежек из США на Олимпиаде в Пхенчхане, пишет Lenta.ru. Костюмы вызвали недоумение блогеров из-за светлых вставок в области паха, выделяющихся на фоне темной формы.

Кроме того, пользователи соцсетей принялись гадать, зачем американцам понадобилась форма, подчеркивающая именно эту часть тела. Одни утверждали, что с помощью пятен конькобежцы решили отвлечь соперников. Другие же предположили, что несуразная одежда на спортсменках может привлечь внимание мужской части зрителей, уточняет НТВ.

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Впрочем, в компании Under Armour, которая производит форму, заявили, что контрастные вставки на внутренней части бедер помогают уменьшить трение. При этом утверждается, что спортсменам нравится форма, и они получают комплименты от атлетов из других стран, пишет The Sun.