Россию лишили первой в истории олимпийской медали в керлинге, добытой в Пхенчхане

Спортивный арбитражный суд (CAS) признал российского керлингиста Александра Крушельницкого виновным в нарушении антидопинговых правил на Олимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане. Об этом проинформировала в четверг пресс-служба суда.

Из-за положительной допинг-пробы на мельдоний результаты Крушельницкого аннулированы. Россия лишена первой в истории бронзовой медали Игр-2018 в дабл-миксте, завоеванной этим атлетом вместе с его красавицей-женой Анастасией Брызгаловой.

Награда керлингистов пока находится в медальной копилке олимпийских атлетов из России, которые за три дня до окончания соревнований занимают 20-е место в общекомандном зачете Игр-2018.

Дальнейшее разбирательство продолжит Всемирная федерация керлинга, которой предстоит определить срок дисквалификации Крушельницкого. Он, скорее всего, будет дисквалифицирован на два года. Перераспределением медалей займется Международный олимпийский комитет (МОК).

Накануне спортсмен опубликовал заявление, в котором

отказался принимать участие в планировавшихся слушаниях CAS, так как в сложившейся ситуации идти в суд «бесполезно и бессмысленно».

Крушельницкий признал факт формального нарушения им действующих антидопинговых правил, при этом еще раз подчеркнув, что сам никогда не принимал запрещенные препараты. Он выразил намерение выполнить все предусмотренные регламентом в его ситуации процессуальные процедуры. А дальше сделать все от него зависящее, чтобы в рамках расследования были найдены неопровержимые доказательства его невиновности.

По одной из версий, мельдоний мог попасть в организм спортсмена в результате диверсии со стороны третьих лиц. Федерация керлинга России обратилась в МОК и Всемирную федерацию керлинга с просьбой помочь разобраться в ситуации.

Кроме того, федерацией подано заявление в Следственный комитет РФ о возможном добавлении неизвестными лицами запрещенного вещества в пищу Крушельницкого, а также запрошены данные с видеокамер из Южной Кореи и Японии в поддержку предположения о диверсии.

Последствия допингового скандала для РФ могут быть гораздо тяжелее, чем потеря бронзовой медали. Возникает вопрос о целесообразности снятия временной дисквалификации с Олимпийского комитета России, благодаря чему по предварительной договоренности отечественной делегации 25 февраля могла пройти под национальным флагом на церемонии закрытия Игр-2018.

Официальное решение по вопросу флага исполком МОК озвучит 24 февраля - за день до церемонии закрытия Олимпиады. Отказ Крушельницкого от апелляций может быть расценен как шаг к наиболее оперативному урегулированию возникшей ситуации.

Поступок Крушельницкого связан с возвращением флага РФ

В четверг получила подтверждение версия о том, что отказ Крушельницкого от слушаний в CAS связан со стремлением России во что бы то ни стало вернуть себе флаг на церемонии закрытия Олимпиады-2018.

Директор по коммуникациям МОК Марк Адамс рассказал о состоявшейся накануне встрече президента олимпийского комитета Томаса Баха с вице-президентом Олимпийского комитета России и ключевым помощником президента РФ Владимира Путина Игорем Левитиным, которая прошла в позитивном ключе.

«Встреча длилась четыре минуты, и в первую очередь Бах поздравил Левитина с днем рождения. Связаны ли между собой эта встреча и то, что Крушельницкий отказался от слушаний в CAS? Вы можете связать эти события», - цитирует Адамса портал «Чемпионат.com».

Адамс отказался давать комментарии по поводу выплаты Олимпийским комитетом России 15 миллионов долларов штрафа, что являлось главным условием возвращения флага. Эта сумма должна пойти на покрытие расходов многочисленных комиссий по Сочи-2014, а также на финансирование борьбы с допингом.