Информатор WADA Родченков дал интервью в новом образе

На этот раз Родченков решил скрыть свое лицо с помощью маски. Кроме того, на нем надеты темные очки, не позволяющие разглядеть его глаза.

Ранее Родченков рассказал, почему сделал пластическую операцию и изменил внешность.

«Есть информация, что моя жизнь находится под угрозой. Мы предприняли все необходимые шаги», — отметил информатор.

Также он добавил, что его многие хотят убить, и вообще, по его словам, на его родине многих убивают.

Ранее Родченков назвал «гениями» менявших допинг-пробы экспертов ФСБ.