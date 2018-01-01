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Информатор WADA Родченков дал интервью в новом образе

Gazeta.ru
Фото: кадр BBC News

Бывший руководитель Московской антидопинговой лаборатории, информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григорий Родченков дал интервью в новом образе, сообщает BBC.

На этот раз Родченков решил скрыть свое лицо с помощью маски. Кроме того, на нем надеты темные очки, не позволяющие разглядеть его глаза.

Ранее Родченков рассказал, почему сделал пластическую операцию и изменил внешность.

«Есть информация, что моя жизнь находится под угрозой. Мы предприняли все необходимые шаги», — отметил информатор.

Также он добавил, что его многие хотят убить, и вообще, по его словам, на его родине многих убивают.

Ранее Родченков назвал «гениями» менявших допинг-пробы экспертов ФСБ.

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