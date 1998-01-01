Российские хоккеисты выиграли золото Олимпийского турнира

Сборная России по хоккею с огромным трудом завоевала золотые медали олимпийского хоккейного турнира, несмотря на статус главного фаворита финального матча и всего турнира в целом.

Немцы проявили железный характер в третьем периоде, где и развернулись основные события встречи, и чудом упустили победу в основное время.

На последней секунде первого периода Вячеслав Войнов (19:59) после передачи Никиты Гусева прекрасным броском вывел россиян вперед - 1:0. Однако во втором отрезке немецким хоккеистам удалось отыграться: одна из редких контратак соперника завершилась голом Феликса Шюца (29:32).

В третьем периоде Гусев вывел сборную России вперед, но уже через десять секунд (53:21) Доминик Кагун (53:31), воспользовавшись несогласованными действиями нашей обороны, восстановил паритет - 2:2.

Но для российской команды это было еще полбеды: Йонас Мюллер (56:44) незадолго до финальной сирены отправил в ворота Василия Кошечкина третью шайбу - 3:2.

Россию вновь спас Никита Гусев (59:04), переведший игру в овертайм менее чем за минуту до финальной сирены, когда мы действовали в меньшинстве и заменили вратаря на пятого полевого игрока. После выигранного вбрасывания в чужой зоне Гусев вновь отправил шайбу в ближний угол под правую руку немецкого голкипера, нащупав там слабину - 3:3.

В овертайме при игре в большинстве после передачи Никиты Гусева золотую шайбу в ворота Дэнни аус ден Биркена отправил Кирилл Капризов (69:40), завершив красивую многоходовую комбинацию 4:3.

Российские хоккеисты начали олимпийский турнир с сенсационного поражения от сборной Словакии (2:3). Затем были уверенно обыграны словенцы (8:2) и американцы (4:0), что позволило нашей команде занять первое место в группе. В ¼ финала россияне разгромили Норвегию (6:1), а в полуфинале не оставили шансов чехам (3:0).

Нынешнюю Олимпиаду впервые в этом веке не почтили своим присутствием игроки НХЛ, поэтому сборную России изначально считали безоговорочным фаворитом заметно девальвированного турнира.

Канадцы, ставшие в итоге обладателями бронзы, в списке шли вторыми, а немцам оставляли на итоговую победу лишь один шанс из ста.

В последний раз «красная машина» выходила в финал Олимпиады в 1998 году, но уступила чехам со счетом 0:1. Олимпийского золота у россиян не было с 1992 года, когда в составе Объединенной команды они обыграли команду Канады (3:1).