В Пхенчхане прошла церемония закрытия XXIII Зимних Олимпийских Игр

Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах объявил закрытыми XXIII зимние Олимпийские игры 2018 года, которые проходили с 9 по 25 февраля в южнокорейском Пхенчхане.

«За 17 дней Олимпийских игр мы показали, как спорт объединяет людей во всем мире и строит мосты, - сказал Бах на церемонии закрытия. - МОК будет продолжать олимпийский диалог даже после того, как мы погасим олимпийский огонь. Мы руководствуемся нашей верой в будущее. Эти Игры показали многое, они обращены к молодому поколению».

«Олимпийские игры - это игры новых горизонтов. Мы предлагаем каждому свою руку, чтобы объединиться в этой вере в будущее. Спортсмены, вы самые лучшие послы нашего оптимизма, спасибо вам за честную игру и конкурентный дух. Я торжественно объявляю эти Игры закрытыми», - заключил президент МОК.

Зимняя Олимпиада стала рекордной по количеству участников - 2925 спортсменов из 92 стран. Российские спортсмены выступали на Играх в статусе олимпийских атлетов из России и под олимпийским флагом.





На Играх россияне завоевали 17 медалей (две золотые, шесть серебряных и девять бронзовых наград) и заняли в неофициальном командном зачете 13 место. Золотые награды получили российские хоккеисты, победившие в финале сборную Германии (4:3), и фигуристка Алина Загитова в женском одиночном катании.

Напомним, что после допингового скандала вокруг триумфальной для россиян домашней Олимпиады 2014 года в Сочи Международный олимпийский комитет пригласил на Игры только 169 из 500 отечественных спортсменов, которые выступали под нейтральным флагом в статусе «олимпийские атлеты из России».

В ходе процедуры отсева «чистых» спортсменов делегация РФ понесла колоссальные потери среди биатлонистов, лыжников и конькобежцев. Не все сильнейшие выступали в бобслее, санях и скелетоне.

Эксперты предполагали, в Корее россияне смогут завоевать менее 10 медалей всех достоинств, что будет самым скромным результатом в истории. До этого наихудший результат россияне показали в Ванкувере-2010, сумев добыть 15 наград (3-5-7). Отчасти прогноз оправдался, так как главный критерий в медальном зачете - золотые медали.

Следующие зимние Игры пройдут в Пекине в 2022 году.





