Украинский боксер стал чемпионом мира

Артем Далакян стал третьим украинцем, который владеет поясом чемпиона мира в профессиональном боксе. На данный момент чемпионами являются Александр Усик и Василий Ломаченко.

Украинский боксер Артем Далакян завоевал титул чемпиона мира по версии WBA, выиграв бой у американца Брайана Вилория.

Как сообщает Спорт.ua, бой за вакантный пояс чемпиона мира в наилегчайшем весе состоялся в американском Инглвуде.

Отмечается, что поединок с Вилорией 30-летний украинский боксер провел на очень хорошем уровне. владел преимуществом, был быстрее 37-летнего американца, больше наносил акцентированных ударов и хорошо работал в защите.

В предпоследнем раунде американец получил серьезное рассечение после удара локтем и последний раунд провел с кровотечением, но выстоял до конца боя.

Судьи единогласным решение отдали победу по очкам Артему Далакяну со счетом 118-110.

Поединок против Вилории стал для Далакяна 16-м на профиринге. До этого он 15 поединков завершил победами. При этом 11 боев украинский боксер завершил досрочно.

Артем Далакян стал третьим украинцем, который владеет поясом чемпиона мира в профессиональном боксе, присоединившись к Александру Усику и Василию Ломаченко.