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Норовирусом на Олимпиаде заразились 323 человека

Korrespondent.net
Фото: AP/LETA

Число заболевших норовирусом во время зимних Олимпийских игр в Южной Корее составило 323. Не менее 18 заразившихся остаются на карантине.

На зимней Олимпиаде-2018 в южнокорейском Пхенчхане 323 человека заболели норовирусом. Об этом сообщил глава оргкомитета Олимпийских игр Ли Хи Бом во время 132-й сессии Международного олимпийского комитета.

«За время Игр было 323 заболевших норовирусом, 18 из них остаются на карантине», – отметил он.

Норовирус вызывает острую желудочно-кишечную инфекцию. Он заразен и передается в том числе через еду или воду.

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