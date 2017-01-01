Сандис Озолиньш сменил должность тренера рижского «Динамо» на работу в Lido

В конце сентября по обоюдному согласию должность главного тренера рижского «Динамо» оставил легендарный латышский защитник Сандис Озолиньш, а его место занял генеральный менеджер команды Гирт Анкипанс. В начале этого года хоккейная легенда Озолиньш приступил к работе на предприятии общепита Lido, сообщил журнал Privātā Dzīve.

Владелец предприятия Гунар Кирсонс бывшему хоккеисту доверил должность заместителя руководителя отдела маркетинга. До того, как приступить к обязанностям, Озолиньш два месяца изучал работу руководства Lido.

«Сейчас Сандис решил расширить свою профессиональную деятельность за пределами хоккейного мира. Уже сейчас он руководит несколькими стратегическими проектами маркетинга Lido рука об руку с новыми коллегами. В этом сотрудничестве мы все в выигрыше», рассказал Кирсонс.

Как сообщалось ранее, под руководством Озолиньша рижское «Динамо» потерпело 12 поражений подряд. Главным тренером рижан он стал неожиданно в мае 2017 года, к тому же это был его первый опыт у руля команды.