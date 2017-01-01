Знарок по возвращении с Олимпиады отправил Шипачева в фарм-клуб СКА

Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) СКА из Санкт-Петербурга отправил олимпийского чемпиона Вадима Шипачева в команду «СКА-Нева», которая выступает в Высшей хоккейной лиге (ВХЛ).

Как сообщает пресс-служба КХЛ, вместо Шипачева наставник питерцев и сборной России по хоккею Олег Знарок вызвал в главную команду защитника Михаила Тихонова и нападающего Дениса Орловича-Грудкова.

Шипачев в составе национальной сборной России стал олимпийским чемпионом Игр-2018 в Пхенчхане.

Форвард СКА принял участие в стартовой игре олимпийского турнира, в которой россияне уступили словакам (2:3), после чего на лед не выходил.

«Перевод Шипачева в фарм-клуб «СКА-Нева» - это технический момент, связанный с заявкой хоккеистов на игру с «Йокеритом«. Это просто формальность, он не будет задействован в играх фарм-клуба. Проблема в том, что сегодня в Хельсинки против «Йокерита» играет основная команда, и так как многим олимпийцам предоставлен отдых, то клуб заявляет на эту игру ряд хоккеистов «СКА-Невы», а Шипачева нужно убрать из заявки, чтобы там было место. Пока отдых предоставлен на одну игру», - пояснили ТАСС в пресс-службе СКА.

В текущем чемпионате КХЛ форвард провел за СКА 21 матч и набрал 25 (9 + 16) очков. Его контракт с клубом истекает 30 апреля.

Добавим, что сезон-2017/2018 Вадим начал в команде Национальной хоккейной лиги «Вегас», но вскоре был отстранен за отказ играть в фарм-клубе.