Видео: в Риге встретили бобслеистов - обладателей олимпийской бронзы

В Латвию вернулись бронзовые лауреаты Олимпиады в Пхенчхане в бобслейных двойках Оскар Мелбардис и Янис Стренга. В международный аэропорт «Рига» они прилетели рейсом из турецкого Стамбула.

Мелбардис и Стренга на прошедших Олимпийских играх стали единственными медалистами команды Латвии. В соревнованиях бобслейных двоек они завоевали бронзу.

Всего Латвию на Олимпиаде представляли 34 спортсмена, которым десять раз удалось войти в десятку сильнейших.

Вместе со спортсменами бобслейной команды домой возвращается и бобслейный тренерский корпус, а также шорт-трекист Роберт Звейниекс с персоналом сборной по шорт-треку.

Отметим, что на прошедших Играх четвертое место заняли скелетонист Мартин Дукурс и конькобежец Харальд Силов на дистанции 1500 метров.

Пятые места завоевали скелетонист Томас Дукурс и четверка Мелбардисас Янисом Стренгой, Даумантсом Дрейшкенсом и Арвисом Вилкасте.

Шестое место в санном спорте заняли Юрис и Андрис Шицсы, которые с Кристером Апайордсом и Уллой Зирне стали шестыми в командной эстафете. Седьмое место заняла скелетонистка Лелде Приедулена.