«Динамо» Рига, вероятно, покинет КХЛ

Журналист Алексей Шевченко сообщил, что рижское «Динамо» и «Слован» будут исключены из КХЛ.

«Есть новости по тому, кто покидает КХЛ в следующем сезоне. «Ладе» и «Северстали» уже ничего не угрожает.

Лигу, вероятнее всего, покинут рижское «Динамо» и «Слован». У них совсем нет никаких денег, даже бюджетных

», – сказал Шевченко.

Согласно рейтингу из восьми критериев, КХЛ исключит некоторые клубы по итогам нынешнего сезона.

В него входят спортивные результаты, посещаемость домашних матчей, телевизионные рейтинги, финансовая стабильность и так далее.