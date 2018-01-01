Рижское «Динамо» завершило сезон победой и ушло с последнего места в лиге

Вечером в четверг рижское «Динамо» провело последний матч в десятом сезоне КХЛ и со счетом 3:1 победило хельсинский «Йокерит». Несмотря на то, гости уже обеспечили себе место в плей-офф, а хозяева эту возможность упустили, игра вышла действительно зрелищной, а зрителей на трибунах «Арены Рига» собралось необычно много.

Счет в большинстве за 1 минуту и 7 секунд до первого перерыва открыл Ээли Толванен.

Отыграться рижане сумели лишь на 15-й минуте второго периода -

Лаурис Дарзиньш получил парс от Микелиса Редлихса, совершил великолепный сольный проход и с неудобной руки поразил ворота Карри Рамё.

На второй минуте заключительного игрового отрезка Даниэль Берзиньш забросил первую шайбу в КХЛ и вывел рижан вперед.

Вскоре шайба побывала в воротах Яниса Калниньша, однако засчитана она не была - видеосудья посчитал, что финский игрок забросил ее ногой.

Интрига сохранялась до последних секунд матча, «Йокерит» заменил вратаря на шестого полевого игрока, однако спасти встречу не смог -

за 2 секунды до финальной сирены Брэндон Макмиллан поразил пустые ворота и поставил точку в игре - 3:1.

Поражение не помешало финнам занять в Западной конференции третье место, тогда как рижанам победа позволила уйти с последнего места в турнирной таблице КХЛ и опередить ханты-мансийскую «Югру», на счету которой в 56 матчах 48 очков - в копилке «Динамо» на два очка больше.

Это уже четвертый сезон подряд, когда рижское «Динамо» не квалифицируется в плей-офф на борьбу за кубок Гагарина.