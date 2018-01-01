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Президент UFC рассказал, когда Макгрегора лишат чемпионского титула

Korrespondent.net
Фото: AP/LETA

Президент UFC Дэна Уайт заявил, что бой Тони Фергюсона с Хабибом Нурмагомедовым станет титульным с первым ударом. Это значит, что с этого момента Конор Макгрегор лишится этого титула.

«После первого нанесенного удара бой полноценно станет титульным. Только так будет справедливо. Нурмагомедов и Фергюсон заслужили свое право быть первым и вторым номером рейтингов. Они заслужили свой шанс», - цитирует Уайта ESPN.

Ранее сообщалось, что чемпионский пояс Конора Макгрегора разыграют в бою Нурмагомедова и Фергюсона 7 апреля.

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