Немецкий лыжник объяснил свое появление на супермарафоне в форме сборной России

Немецкий лыжник Тима Чарнке объяснил свое появление на легендарном 90-километровом супермарафоне «Васалоппет» в Швеции в минувшее воскресенье в форме национальной сборной России. Атлет надел российскую экипировку потому, что другой у него не было, сообщает шведское издание Expressen.

«Это был единственный лыжный костюм, который оказался у меня при себе, - цитирует Чарнке портал Teamrussia.pro. - И он был самым удобным, учитывая, что мне надо было собираться на старт. Но это можно считать и своего рода заявлением. У меня много друзей в России. И то, что случилось за неделю до Олимпиады в Пхенчхане, - ужасно».

Немец также заявил, что готов в следующем году выйти на старт в форме сборной Швеции.

«У меня нет шведской формы. Но в следующем году, если кто-то захочет со мной поделиться шведским костюмом, я могу выйти на старт в нем», - отметил лыжник.

Версию об акции Чарнке в поддержку отстраненных от Олимпиады российских лыжников по горячим следам выдвинул комментатор канала SVT Андерс Блюмквист. Он отметил, что 28-летний Тим говорит на русском языке и очень любит российских гонщиков.

Поступок Чарнке оценила глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.

«Я хорошо знаю Чарнке, мне он очень нравится, адекватный парень. Он часто бывал в России, немного говорит по-русски. Мне кажется, это здорово, что он так сделал. Мы должны быть единой семьей, спорт и должен объединять нас. Это было словами Пьера Кубертена, но сейчас это все становится больше игрой политиков, а не спортом. Чарнке своим поступком показал свое желание дружить, уважение к нашей стране», - сказала Вяльбе РИА «Новости».





