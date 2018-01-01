Представляющий США латвийский тяжелоатлет Лицис установил рекорд Гиннесса

Представляющий США латвийский тяжелоатлет Мартиньш Лицис на прошедшей неделе на соревнованиях «Arnold Sports Festival», прошедших в городе Огайо, установил рекорд Гиннесса.

В заключительный день фестиваля фитнеса проходило мероприятие по побитию рекорда, в котором каждый достигший уникального результата мог получить премию в размере 5000 долларов (4000 евро), а также вписать свое имя в Книгу рекордов Гиннесса.

Лицис делал упражнение, названное в честь Генри Стейнборна. Прошлый рекорд составлял 250 килограммов, его в 1920 году установил сам Стейнборн.

Лицис улучшил результат до 254 килограмма и вписал свое имя в историю.

В прошлом году Лицис занял четвертое место на престижных соревнованиях «World’s Strongest Man», прошедших в Ботсване.