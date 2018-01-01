Судейский скандал со СКА: КХЛ возложила вину на потерпевшую сторону

Судьи третьего матча четвертьфинальной серии розыгрыша Кубка Гагарина между череповецкой «Северсталью» и питерским СКА (1:2 ОТ) допустили ошибку, засчитав в овертайме победный гол форварда питерцев Ярно Коскиранты после положения «вне игры». На решение арбитров не повлиял даже просмотр видеоповтора.

На 8-й минуте дополнительного времени армейцы забросили решающую шайбу, но главный тренер «сталеваров» Александр Гулявцев взял запрос на положение «вне игры». После просмотра видео лайнсмены приняли решение, что офсайда не было.

По окончании матча череповецкий клуб опубликовал повтор момента, где видно, что перед голом шайба пересекла синюю линию.

Благодаря этой победе главные фавориты розыгрыша Кубка Гагарина повели в серии до четырех побед со счетом 3-0.

На официальном сайте Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в четверг появилось разъяснение скандального эпизода от департамента судейства.

«Во время просмотра эпизода по запросу тренера судьи пользовались записью, предоставленной в комнату для видеопросмотров техническими службами череповецкой арены. Данная запись не позволяет чётко определить, покинула ли шайба зону атаки. В связи с этим после видеопросмотра было оставлено в силе первоначальное решение, принятое судьями на льду. КХЛ неоднократно обращалась в клубы с настоятельными просьбами установить на синих линиях оборудование, позволяющее при помощи увеличения чётко определять положение шайбы в нужный момент. Записи, сделанной видеотренером ХК «Северсталь» и распространённой клубом в СМИ, на момент принятия решения в распоряжении судей не было», - сообщает пресс-служба лиги.



