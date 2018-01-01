Братья Березуцкие завершили карьеру в сборной России и не сыграют на ЧМ

Защитники московского ЦСКА Алексей и Василий Березуцкие завершили карьеру в сборной России по футболу и не сыграют на первом в отечественной истории домашнем чемпионате мира по футболу 2018 года.

«Василий и Алексей Березуцкие официально объявили о завершении карьеры в сборной России. Братья, спасибо вам за все», - говорится в сообщении на официальной странице национальной команды в Twitter.

Ранее сообщалось, что эти игроки приостановили выступления за национальную команду.

Главный тренер сборной Станислав Черчесов на фоне потери двух игроков обороны основного состава рассматривал возможность возвращения Березуцких и просил братьев определиться с продолжением карьеры до 12 марта, когда должен быть объявлен состав на контрольные матчи с Бразилией (23 марта) и Францией (27 марта).

Братья-близнецы, которым летом исполнится 36 лет, дебютировали в сборной в 2003 году. Василий провел за команду 101 матч и отметился пятью забитыми мячами. В активе Алексея 58 игр, забить в которых ему не удалось. В настоящее время оба ветерана продолжают выступать за ЦСКА.