Антон Шипулин: «Тренировался, чтобы заработать на обед»

Одержавший вчера в Контиолахти первую победу в сезоне российский биатлонист Антон Шипулин рассказал официальному сайту Союза биатлонистов России о подготовке к возобновлению Кубка мира.

Российский биатлонист Антон Шипулин рассказал о том, как справился с переживаниями по поводу недопуска к Олимпиаде-2018, а также поделился планами на остаток сезона.

«Конечно, было тяжело. Спасибо моей команде, тренерам, которые постоянно старались меня отвлекать от этой ситуации. Первое время было тяжело. Вся эта несправедливость непонятна – до сих пор МОК не ответил, почему нас не пригласили. До сих пор больше вопросов, чем ответов.

Но тренер старался постоянно для меня придумывать какие-то мотивационные вещи, чтобы я заставлял себя выходить каждый день на тренировку.

Семья постоянно поддерживала. Жена выгоняла на тренировку и шутила, что обед нужно заработать на тренировке.

Все в шуточной форме. Плюс побыть рядом с семьей две недели. Тренер, родители и сестра постоянно настраивали. Сестры постоянно звонили и поддерживали.

Остаток сезона хочу пройти достойно. Дай бог все получится, как я задумал, и моя форма меня не подведет. Надеюсь, что будет неплохой результат.

С нетерпением жду этап Кубка мира в Тюмени. Я уверен на сто процентов, что российские организаторы не ударят в грязь лицом и на самом высоком уровне покажут, как мы готовы. Более того, я знаю, что многие иностранные атлеты любят заканчивать сезон в России.