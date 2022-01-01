Англию накажут за бойкот чемпионата мира в России

Сборная Англии по футболу пропустит чемпионат мира по футболу 2022 года, если бойкотирует турнир в 2018-м. Об этом сообщает The Telegraph.

Издание обратило внимание на особенности регламента Международной федерации футбола (ФИФА), согласно которым все команды, представляющие национальные ассоциации, обязаны сыграть во всех матчах чемпионата мира, пока не покинут турнир. В случае снятия сборной с соревнований ей может грозить наказание вплоть до отстранения от следующего мундиаля.

В ФИФА на запрос The Telegraph не ответили.

6 марта министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил, что страна может частично бойкотировать чемпионат мира в России, если будет доказано, что российские власти причастны к отравлению шпиона Сергея Скрипаля, который попал в больницу 5 марта после контакта с неизвестным веществом. Речь шла непосредственно об официальных лицах и чиновниках, а не об игроках футбольной сборной.

Чемпионат мира-2018 пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.