Эли Толванен провел «Йокерит» во второй раунд Кубка Гагарина

Сегодня определились все участники серии 1/4 финала плей-офф от Западной конференции в борьбе за Кубок Гагарина. Финский «Йокерит» в Хельсинки в овертайме со счетом 2:1 обыграл «Сочи» в пятом матче серии 1/8 финала плей-офф КХЛ и вышел в следующую стадию турнира.

Проигрывая до 57-й минуты, «Йокерит» сумел перевести матч в овертайм и вырвал победу. Обе шайбы на счету финского вундеркинда Эли Толванена.

«Джокеры» выиграли серию со счетом 4-1 и вышли в следующий раунд, где сыграют с ЦСКА, который в серии из четырех матчей победил «Спартак» (4-0).

В свою очередь в Восточной конференции на данный момент не определилось ни одного участника следующей стадии Кубка Гагарина.





