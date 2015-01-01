Серена Уильямс призналась, что принимала запрещенные препараты

«Я никогда не сдавала положительных допинг-проб, - приводит слова Серены ESPN. - У меня всегда были терапевтические исключения, вы можете проверить факты. Я бы не смогла выступить на Открытом чемпионате Франции, если бы не получила разрешение на применение препаратов, потому что, как вы помните, в том году я была невероятно больна».

Уильямс напомнила, что простудилась во время Roland Garros-2015 и до сих пор не может поверить, что смогла выиграть там титул.

«У меня есть ребенок, и я никогда не смогла бы смотреть ей в глаза и говорить: «Мама жульничала«. Это было бы безответственно. У меня всегда было именно такое отношение к вопросу допинга», - заключила спортсменка.

Терапевтическое исключение - механизм использования запрещенных Всемирным антидопинговым агентством веществ, необходимых для лечения. Спортсмены имеют право на TUE, если запрещенному препарату при лечении нет альтернативы, а также в случаях, когда без него здоровью спортсмена будет причинен ущерб.





