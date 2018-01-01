Российская фигуристка впервые в истории женского катания исполнила четверной тулуп

Российская фигуристка Александра Трусова стала первой в истории женского катания, кому удалось исполнить тулуп в четыре оборота на официальных соревнованиях. Свое мастерство 13-летняя спортсменка продемонстрировала на юниорском чемпионате мира в Болгарии, который завершился в субботу, 10 марта

Четверным тулупом россиянка не ограничилась и следом исполнила сальхов в четыре оборота. Первой и единственной спортсменкой до Трусовой, кому удавалось выполнить этот элемент на соревнованиях, была японка Мики Андо, исполнившая четверной сальхов в финале юниорского Гран-при в сезоне 2002-2003 годов, отмечает ТАСС.

Таким образом, Трусова установила еще одно историческое достижение - она стала первой, кому удалось исполнить два прыжка в четыре оборота в рамках одного выступления. При этом судьи посчитали, что оба элемента были исполнены россиянкой чисто. Это помогло ей одержать победу на турнире, набрав в сумме 225,52 балла.



