Капитан «Реала» во время матча сбежал в туалет

Капитан и защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос сбежал в туалет во время матча чемпионата Испании по футболу с «Эйбаром». Об этом сообщает Marca.

На 73-й минуте, когда счет был 1:1, Рамос на пять минут отлучился с поля. Футболист подбежал к главному судье, что-то ему сказал и убежал в подтрибунное помещение. За время, что «Реал» играл в меньшинстве, счет не изменился. Когда защитник вернулся в игру, мадридская команда забила победный мяч: на 84-й минуте дубль оформил нападающий Криштиану Роналду.

На послематчевой конференции главный тренер «Реала» Зинедин Зидан сообщил, что футболист бегал в туалет. «Он немного обделался. Серхио надо было срочно в туалет, поэтому он убежал в раздевалку и вскоре вернулся на поле», — пояснил он.

Сам Рамос в Twitter также подтвердил случившееся: «Природа зовет. Сходил туда-обратно. Перезарядка. Забили гол. Возвращаемся домой. Так держать».

«Реал» обыграл «Эйбар» со счетом 2:1. Клуб занимает третье место в таблице чемпионата Испании, имея в активе 57 очков. Лидирует «Барселона» с 72 очками.