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Парабобслеист Клотс второй год подряд становится чемпионом мира

LETA
Латвийский парабобслеист Артур Клотс | Фото: Viesturs Lācis/bobslejs.lv

Латвийский парабобслеист Артур Клотс второй год подряд становится чемпионом мира в парабобслеи, вырвавшись вперед на параолимпийских соревнованиях на норвежской трассе в Лиллехаммере.

Артур Клотс стал лидером еще по итогам двух заездов, которые прошли в субботу. По сумме четырех заездов, которые завершились сегодня, спортсмен показал время в 3 минуты и 50,42 секунды.

А другой латвийский парабобслеист Арвилс Брант остался в шаге от пьедестала, проиграв Клотсу 2,78 секунды, а Анния Круминя заняла 14-е место, уступив лидеру 4,76 секунды.

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